Pieter van Vollenhoven is op 15 juni aanwezig op een jubileumbijeenkomst van de ANWB. In de TheaterHangaar in Katwijk neemt de echtgenoot van prinses Margriet het jubilieumboek ANWB 135 jaar in ontvangst, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De ANWB bestaat 135 jaar en viert dat tijdens een speciale relatiedag met gasten uit binnen- en buitenland. Van Vollenhoven woont het plenaire programma bij en neemt het eerste exemplaar van het jubileumboek in ontvangst.