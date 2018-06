De Britse koninklijke familie heeft de beveiliging van prins George flink opgeschroefd nadat een man een oproep deed voor een aanslag op het vierjarige zoontje van prins William en Catherine. Volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ krijgt hij extra bescherming als hij naar school gaat en bij andere uitstapjes, bijvoorbeeld als hij naar oma Carole Middleton gaat.

Vorige week gaf een 32-jarige man, een aanhanger van terreurbeweging IS, in een rechtbank in Londen toe dat hij de oproep had gedaan. Hij gaf daarbij het adres van de school van George in het zuidwesten van Londen. Ook verspreidde hij een foto van het prinsje voorzien van silhouetten van gemaskerde jihadstrijders. De uitspraak in de zaak is op 28 juni.