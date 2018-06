Kensington Palace, de residentie van prins William en prins Harry, heeft in één maand tijd 36.000 brieven gekregen naar aanleiding van de geboorte van prins Louis, de verjaardag van prinses Charlotte en het huwelijk van prins Harry.

“Dank jullie wel allemaal voor de prachtige kaarten en brieven voor de verjaardag van prinses Charlotte, de geboorte van prins Louis en het huwelijk van de hertog en hertogin van Sussex”, meldt Kensington Palace op Twitter. “Alleen al afgelopen maand hebben we meer dan 36.000 brieven gekregen.”

Prinses Charlotte, de dochter van prins William en zijn vrouw Kate, was woensdag 2 mei jarig. Haar broertje prins Louis werd 23 april in Londen geboren. Het huwelijk van de Britse prins Harry en de Amerikaanse actrice Meghan Markle was op zaterdag 19 mei.