Mathilde en Letizia speechen in Brussel

Koningin Mathilde van België is samen met haar Spaanse collega koningin Letizia naar de openingsceremonie van de European Development Days in Brussel gegaan. Op de eerste dag van de tweedaagse bijeenkomst die door de Europese Commissie wordt georganiseerd, kregen beide vrouwen het woord. De opening werd verricht door voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.

Een van de thema’s van de European Development Days is dit jaar gelijkheid tussen mannen en vrouwen. “De strijd voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen en voor de bescherming van kwetsbare mensen verdient het om voortgezet en opgedreven te worden”, zei Mathilde volgens Belga. Ze wees op het “groeiende bewustzijn rond de rol van Afrikaanse vrouwen in bemiddeling als middel tot preventie of vreedzame oplossing van conflicten”.

De Belgische vorstin legde tijdens haar speech ook de nadruk op het belang van mentale gezondheid. Volgens Mathilde is dat “een van de meest verwaarloosde aspecten van de globale gezondheid”.

Ook Mathildes echtgenoot koning Filip is dinsdag in koninklijk gezelschap. Hij ontving op het paleis koning Willem-Alexander en groothertog Henri van Luxemburg.