Koning Willem-Alexander is in Brussel voor de viering van zestig jaar Benelux. Hij werd samen met groothertog Henri van Luxemburg rond het middaguur ontvangen op het Koninklijk Paleis in Brussel door zijn Belgische collega koning Filip.

Bij aanvang van de viering stond er een lunch op het programma en was er tijd voor foto’s. De drie staatshoofden gingen gezamenlijk op de foto en er werd ook een groepsfoto gemaakt met de andere genodigden. Ook werd het Gulden Boek getekend door Willem-Alexander en Henri.

Het programma gaat verder in het Huis van de Benelux. Daar wordt de nieuwe naam van het gebouw onthuld en worden geschenken uitgewisseld. Vervolgens poseren de staatshoofden op de Kunstberg voor een foto met de stad als achtergrond en bezoeken ze kunstencentrum Bozar.