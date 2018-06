Tijdens de feestelijke bijeenkomst op Skansen in de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft koning Carl Gustaf een toespraak gehouden over hoe trots hij is op zijn land. In aanwezigheid van bijna de hele koninklijke familie deelde de vorst na zijn toespraak ook Zweedse vlaggen uit aan maatschappelijke organisaties.

In zijn toespraak legde Carl Gustaf de nadruk op het belang om samen aan het land te bouwen. Zweden is een land waar iedereen zich thuis moet voelen, hield de vorst zijn gehoor voor. Daar moet iedereen zijn steentje aan bijdragen, vindt de koning en volgens hem gebeurt dat ook. “En daar ben ik trots op.”

In zijn toespraak ging hij ook in op de functie van Skansen. Het gebied ligt op het eiland Djurgården, vlak achter het centrum van de stad. Carl Gustaf vertelde dat hij er als kind graag kwam. “Ik leerde er alles over mijn land”, legde hij uit. Skansen is niet alleen een natuurgebied maar ook een klein openluchtmuseum. “De huisjes die hier staan, zijn eigenlijk heel modern”, vertelde de koning. “Ze zijn van hout gemaakt en dat materiaal is heel belangrijk voor Zweden”, aldus de vorst.

Het was overigens de eerste keer dat prinses Estelle bij de viering op Skansen aanwezig was. Ze was, samen met haar broertje prins Oscar de laatste jaren al bij de rijtoer van het slot in het centrum naar Skansen. Nu nam ze, tot grote verrassing van iedereen, met haar vader prinse Daniel en haar moeder kroonprinses Victoria plaats in het publiek. Prins Oscar (2) is nog te klein om de hele viering uit te zitten. Estelle vermaakte zich opperbest en zong vol overgave het volkslied mee.