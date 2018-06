Het Zweedse hof heeft woensdag ter gelegenheid van de Zweedse nationale feestdag een nieuwe foto gepubliceerd van prinses Estelle en prins Oscar, de kinderen van kroonprinses Victoria en prins Daniel. “Een groet van de koninklijke familie”, staat bij het plaatje waarop de kinderen lachend poseren in de tuin van slot Haga. Estelle draagt een blauw-gele jurk, de traditionele Zweedse klederdracht.

Voor de familie staan er woensdag allerlei activiteiten op het programma. Zo openen koning Carl Gustaf en koningin Silvia de poorten van het koninklijk paleis voor bezichtigingen en doet de familie aan het eind van de dag het openluchtmuseum Skansen in Stockholm aan. Woensdagavond is er een receptie op het paleis in de Zweedse hoofdstad.