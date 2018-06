Koningin Máxima heeft woensdag op Paleis Noordeinde de jaarlijkse Appeltjes van Oranje uitgereikt. De Excel Arts Academy uit Curaçao, die met dans het beste uit kinderen probeert te halen, kreeg dit keer het net iets grotere Appeltje als extra beloning. Zij kunnen volgende maand een bezoek van het koningspaar verwachten als Máxima en Willem-Alexander een bezoek aan Curaçao brengen.

Het Oranje Fonds kent de Appeltjes van Oranje jaarlijks toe aan organisaties die een groot verschil maken voor mensen in onze samenleving. Het thema was dit jaar ‘Jong en sociaal ondernemend’. De andere winnaars waren de projecten Buddy to Buddy uit Zutphen en Yets Foundation uit Vlaardingen.

De uitreiking op Paleis Noordeinde werd naast koningin Máxima ook bijgewoond door koning Willem-Alexander en prinses Beatrix.

De Appeltjes van Oranje werden dit jaar voor de zestiende keer uitgereikt. De prijs bestaat uit een door prinses Beatrix ontworpen bronzen beeldje en een geldbedrag van 15.000 euro.