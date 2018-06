Het enthousiasme en de vreugde spatten ervan af woensdagmorgen in paleis Noordeinde bij de zestiende uitreiking van de Appeltjes van Oranje. Niet zo gek gezien het feit dat dit jaar jongeren werden beloond voor hun bijzondere inzet voor de samenleving. Dat maakte de al nooit saaie bijeenkomst nog energieker. De yells van YETS Foundation en aanhang waren tot in alle uithoeken van het statige paleis te horen.

Koningin Máxima was dit jaar weer aan de beurt om de prijzen van het Oranje Fonds uit te reiken. “Het is voor de jury elk jaar weer wikken en wegen aan wie de Appeltjes toe te kennen”, wist Máxima. ‘Jong en sociaal ondernemend’ was de rode draad waarop de honderden inzendingen werden beoordeeld. Het logenstrafte het idee dat jongeren tegenwoordig alleen aandacht hebben voor zichzelf en geen tijd hebben voor vrijwilligerswerk.

“Ik ben wel een datafreak genoemd”, lachte Máxima, die het geheel naar karakter eens had opgezocht. En wat bleek uit cijfers van het Sociaal Planbureau? “Één op de vijf jongeren doet wekelijks vrijwilligerswerk en dat cijfer is al 25 jaar stabiel.” Niet verkeerd dus om dit jaar de ‘spotlights’ op die voor de samenleving werkende jeugd te zetten, van Buddy tot Buddy in Zutphen, YETS Foundation in Vlaardingen en Excel Arts Academy uit Curaçao – tevens winnaar van het ‘grote’ Appeltje, de extra erkenning van het Oranje Fonds.

Rustig zitten

Die extra erkenning voor de organisatie die op het Caribische eiland al tweeduizend jongeren via dans en beweging heeft geholpen hun weg te vinden – waardoor ze leerden dat ze tot veel meer in staat waren dan ze zelf dachten, aldus Máxima in haar lofrede – zorgde voor tranen en opwinding in de Balzaal van het paleis. “Ga maar weer rustig zitten”, zei Fonds-directeur Peter Douwes na de overhandiging, maar eigenlijk wilden de bekroonde jongeren de zaal gebruiken waarvoor deze is bedoeld: swingen, dansen, bewegen, feesten.

Dat gold ook voor de Rijnmonders van het door oud-basketbalprofessional Peter Ottens opgezette YETS, dat kwetsbare jongeren via sport een goede start geeft in de maatschappij. Met plezier én discipline, zoals de koningin aanstipte. De groep toverde dan maar als alternatief het trappenhuis van het paleis om tot een sportzaal en maakte maximaal gebruik van de goede akoestiek. Buddy tot Buddy, dat vluchtelingen een helpende hand toesteekt, was wat ingetogener. Maar de blijdschap om de koninklijke erkenning was er niet minder om.

Generatie

Zoals de ook aanwezige prinses Beatrix al zei bij haar terugtreden: het is tijd voor een nieuwe generatie. Máxima (47) rekende zichzelf in dat opzicht ook al tot de ouderen. “Iemand van zestien jaar heeft eerder vertrouwen in iemand van twintig dan iemand van bijvoorbeeld 47”, zei ze tot hilariteit van haar gehoor. Jongeren voor jongeren als succesformule opdat niemand er alleen voor hoeft te staan, hetgeen het Oranje Fonds als leidraad hanteert.