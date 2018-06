Koning Willem-Alexander heeft woensdag in Hilvarenbeek een werkbezoek gebracht aan burgerinitiatieven die bijdragen bij aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de dorpen in de Brabantse gemeente.

De koning bezocht een voormalig pomphuis aan het Wilhelminakanaal. Door modernisering werd het pomphuis overbodig en een rijksmonument. In overleg met Rijkswaterstaat transformeerden enkele bewoners de pomp tot generator voor de opwekking van energie via waterkracht. Inmiddels levert het pomphuis via de lokale energiecoöperatie Hilverstroom elektriciteit aan haar leden in Hilvarenbeek.

Daarna bezocht de Koning ‘de Melkfabriek’, een kunstwerk in aanbouw op een wandel- en kunstroute door het natuurgebied rondom Esbeek. De wandel- en kunstroute wordt beheerd en onderhouden door een stichting bestaande uit vrijwilligers. In de voormalige kerk van Esbeek zag de koning hoe de kerk wordt verbouwd ten behoeve van basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal onder één dak. Willem-Alexander eindigde zijn werkbezoek in het café naast de kerk. Café Schuttershof dreigde in 2007 als laatste café in het dorp te sluiten. Het café wordt nu beheerd door vrijwilligers en is weer de centrale ontmoetingsplek in Esbeek.