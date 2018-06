Koningin Máxima was woensdag bij een conferentie over dak- en thuisloze jongeren. Ze sprak er met zwerfjongeren over projecten waaraan zij werken.

Op de conferentie In Pakhuis de Zwijger in Amsterdam nam de koningin het manifest ‘breng de basis op orde’ in ontvangst. Het manifest heeft als doel zwerfjongeren een dak boven het hoofd te bieden en toegang tot onderwijs of werk.

De bijeenkomst werd georganiseerd door Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) en Kansfonds met als doel dakloosheid bij jongeren te voorkomen.