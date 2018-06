Kroonprinses Victoria van Zweden heeft in een toespraak in Strömsholm de hulpdiensten bedankt die bezig zijn met het blussen van de bosbranden in Sala. Dat dorp ligt in de buurt van Strömsholm in de provincie Västmanlands län.

Samen met haar man prins Daniel was Victoria vanwege de viering van de nationale feestdag van Zweden naar Strömsholm gekomen. Ze bezocht het slot van het stadje en opende er een paardenmuseum.

Tijdens haar toespraak bedankte Victoria de hulpdiensten die bezig zijn met het blussen van de bosbranden bij Sala. “Ik wil mijn steun betuigen aan iedereen die bij de bluswerkzaamheden is betrokken”, zei de kroonprinses. “Ik ben trots op de mensen van defensie en de vrijwilligers die helpen. Daarmee laten ze de kracht van ons land zien. Dat is wat we vieren op onze nationale feestdag.”

Na de opening van het paardenmuseum vertrokken Daniel en Victoria weer naar Stockholm om later vandaag bij de feestelijkheden op Skansen aanwezig te kunnen zijn. Er is daar een speciaal feestprogramma en koning Carl Gustaf zal een toespraak houden.