William bezoekt motorcitcuit Isle of Man

Prins William heeft een bezoek gebracht aan het racecircuit op het eiland Man. Zijn vrouw Kate was niet al te blij met het uitje van haar man. Dat vertelde William aan Laurence Skelly, de minister van Handel van het eiland.

Kate vindt de voorliefde van William voor snelle motoren maar niks. Dat steekt de hertogin overigens niet onder stoelen of banken. In 2015 luchtte ze er openlijk haar hart over. Dat de prins zelf ook motor rijdt, maakt het er allemaal niet beter op. “Ik vind het vreselijk als hij op de motor wegrijdt”, zei ze toen.

Op het eiland Man vinden jaarlijks de beroemde motorraces plaats. De angst van Kate is overigens niet zo heel vreemd. Bij de races zijn dit jaar twee deelnemers verongelukt.