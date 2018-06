De Koninklijke Nederlandse Munt heeft ter ere van de opening van het nieuwe gebouw van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht een zilveren penning op de markt gebracht. Op het muntje staat de beeltenis van koningin Máxima. Op de andere zijde prijkt het logo van het Prinses Máxima Centrum.

Het verzamelmuntje, dat geen officieel betaalmiddel is, heeft een diameter van 33 millimeter, een gladde rand en weegt 15,5 gram. Voor 12,50 euro is het te koop via de site van de Koninklijke Nederlandse Munt.

Koningin Máxima mocht dinsdag zelf het eerste exemplaar in ontvangst nemen nadat ze het gebouw had geopend.