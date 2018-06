Inés Zorreguieta is de enige volle zus van koningin Máxima, net als zij een kind uit het tweede huwelijk van haar vader Jorge met María del Carmen Cerruti. De koningin heeft verder twee broers, Martin en Juan, en drie halfzusters uit het huwelijk eerste huwelijk van Jorge: Maria, Angeles en Dolores.

Inés is in ons land niet helemaal een onbekende: ze was bruidsmeisje bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima. Het paar gaf Ariane, hun nu elfjarige dochter, ook de naam Inés mee. Het zusje van Máxima was ook meter bij de doop van het prinsesje.

Inés (1984) studeerde volgens Argentijnse bronnen aan verschillende universiteiten, onder meer psychologie. Ze werkte kortstondig bij de Verenigde Naties in Panama, maar zou na vermeende relationele problemen naar Argentinië zijn teruggekeerd, waarop eetproblemen en depressies de kop opstaken bij de vrouw die werd geprezen om haar humor.

De Argentijnse president kwam twee jaar geleden onder onder vuur te liggen omdat hij een baan gaf aan Inés, zonder dat ze de aangewezen persoon zou zijn geweest voor de voor derden ook wat onduidelijke functie bij de de Nationale Raad ter Coördinatie van de Sociale Politiek.

Inés zong graag, waarbij ze zichzelf begeleidde op een gitaar.