Inés had plezier in Nederland

Inés Zorreguieta, de woensdagavond in Buenos Aires overleden jongste zus van koningin Máxima, bewaarde goede herinneringen aan Nederland. Dat zei ze twee jaar geleden in een gesprek met Nederlandse media die in Argentinië waren voor een VN-werkbezoek van Máxima. De koningin hield toen een toespraak in het San Augustin-auditorium van de Katholieke Universiteit van Argentinië.

Inés was komen luisteren, in het gezelschap van haar ouders Jorge en Maria Carmen. Trots zaten ze op de eerste rij van de tot de laatste plaats gevulde gehoorzaal van Máxima’s alma mater, waar ook haar voormalige docent Alfonso Prat-Gay aanwezig was. Hij was op dat moment minister van Financiën in de regering van president Mauricio Macri.

Inés, peettante van Máxima’s jongste dochter prinses Ariane, straalde. Ze vertelde over de twee maanden dat ze in 2003 in Nederland had gewoond, en dat ze zoveel plezier had beleefd aan haar tweedehands fiets. “Het is zo georganiseerd in Nederland”, zei ze. “Zeker in de ogen van een Argentijnse.” Inés, dertien jaar jonger dan Máxima, sprak een paar woordjes Nederlands en was positief over het Spaans van haar zwager koning Willem-Alexander.

Ze kwam met enige regelmaat in Nederland, maar bleef onder de radar van de media.