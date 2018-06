In Amsterdam begint donderdagavond het 71e Holland Festival. Het evenement, waarbij koningin Máxima aanwezig is, stelt het verleggen van grenzen als doel en thema van deze aflevering van het festival. De koningin is geen onbekende bij het Holland Festival. Ze maakte eerder haar opwachting in 2017, 2014, 2013, 2012 en 2008.

Het festival wordt geopend met de productie Richters Patterns, die bestaat uit muziek van Marcus Schmickler gespeeld door de Duitse Musikfabrik, film van Corinna Belz en schilderkunst van Gerhard Richter. Ook klinkt Rothkho Chapel van Morton Feldman, uitgevoerd door de Musikfabrik en Cappella Amsterdam.

De 71e editie heeft plaats van 7 juni tot en met 1 juli en is de laatste onder supervisie van Ruth Mackenzie, die na dit jaar vertrekt om directeur van het Théâtre du Châtelet in Parijs te worden. Volgend jaar wordt begonnen met een nieuwe werkwijze: behalve een vast artistiek team zullen voortaan twee kunstenaars als ‘associate artists’ een duidelijk stempel op het festival drukken.

Vorig jaar trok het Holland Festival 98.000 bezoekers.