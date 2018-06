Koningin Máxima heeft deze dagen een bijzonder volle publieke agenda. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maakt in de loop van donderdag bekend welke gevolgen het overlijden van haar zus Inés Zorreguieta voor die agenda zal hebben.

Zo zou de koningin donderdagavond in de Westergasfabriek in Amsterdam aanwezig zijn bij de opening van het Holland Festival en staat in Driebergen de opening gepland van de nieuwe huisvesting van Stichting Vluchtelingenkinderen, De Delerij. Vrijdag wordt Máxima in Groningen verwacht voor de opening van het protonentherapiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben volgende week samen drie achtereenvolgende staatsbezoeken. Die gaan maandag van start in Letland, en daarna worden ook Estland en Litouwen bezocht.