De Britse prins William heeft donderdag een bezoek gebracht aan het Engelse voetbalelftal. Hij nam in Leeds een kijkje bij de laatste voorbereidingen van de groep voordat de voetballers volgende week naar het WK in Rusland gaan.

William, voorzitter van de Engelse voetbalbond, onderbrak de training om een praatje te maken met de groep voetballers die het in Rusland voor Engeland moet doen. Hij had ook een onderonsje met coach Gareth Southgate en aanvoerder Harry Kane. William wenste de ploeg veel succes tijdens het toernooi.

Voor de negentienjarige Trent Alexander-Arnold had William nog een speciaal presentje. De hertog van Cambridge reikte hem alvast zijn wedstrijdshirt aan voor donderdagavond, als Engeland tegen Costa Rica oefent. Alexander-Arnold moet zijn debuut nog maken voor de Engelse ploeg, maar is al wel opgenomen in de WK-selectie.

De verwachting is dat William het Engelse elftal in Rusland niet komt aanmoedigen. Hij blijft waarschijnlijk thuis vanwege de zenuwgasaanval op een Russische ex-spion en diens dochter in maart in Salisbury. De Britten vermoeden dat de Russen daarbij betrokken waren.