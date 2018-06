Premier Mark Rutte heeft geschokt gereageerd op de dood van de zus van koningin Máxima. “Het plotselinge overlijden van de zus van koningin komt als een grote schok. Het is intens verdrietig en hartverscheurend nieuws, dat nauwelijks is te bevatten voor hen die achterblijven. Met ons hart en onze gedachten zijn wij bij de koningin, haar familie en haar gezin. Ik wens hen alle kracht toe die nodig is om dit afschuwelijke verlies met elkaar te dragen. En ik vertrouw erop dat zij daarvoor de rust en ruimte zullen krijgen”, aldus Rutte.