De Argentijnse autoriteiten hebben donderdagavond meer details vrijgegeven over het tragische overlijden van Inés Zorreguieta, de jongste zus van koningin Máxima. Volgens het eerste onderzoek was er geen sprake van een misdrijf, zo liet officier van justitie Cinthia Oberlander weten. Het stoffelijk overschot is meegenomen voor autopsie, zoals gebruikelijk bij het vermoeden van zelfdoding.

Inés Zorreguieta (33) werd in de slaapkamer van haar appartement gevonden door een vriendin, die samen met Inés’ moeder Maria del Carmen een kijkje ging nemen toen de hele dag telefoontjes niet werden beantwoord, zo meldt het voorlopige onderzoeksverslag. Daarna zijn meteen de hulpdiensten ingeschakeld en is het lichaam overgedragen aan de Cuerpo Médico Forense, voor forensisch onderzoek.

Argentijnse media houden sindsdien het komen en gaan van familie en vrienden bij het ouderlijk huis van Máxima en Inés in de gaten. Het koninklijk gezin wordt vrijdag rond 06.00 uur (11.00 uur Nederlandse tijd) in Buenos Aires verwacht.