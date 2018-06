President Mauricio Macri van Argentinië, zijn vrouw Juliana Awada en hun kinderen hebben publiekelijk hun medeleven betuigd aan koningin Máxima met het overlijden van Inés Zorreguieta.

De president liet naar Argentijns gebruik een kleine rouwadvertentie plaatsen, waarin ‘El señor presidente de la Nación’ aan de koningin laat weten zijn innige leedwezen te betuigen, en ‘haar en de hele familie te vergezellen op dit trieste moment.’

President Macri, die vorig jaar met zijn vrouw op staatsbezoek was in Nederland, is bevriend met de familie Zorreguieta. Hij condoleerde de koningin ook met het overlijden van haar vader vorige zomer. Inés Zorreguieta had via Macri een baan gekregen.