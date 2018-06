Prins Carlos en echtgenote prinses Annemarie zijn vrijdag en zaterdag als hertog en hertogin van Parma voor een officieel bezoek in Praag. Doel van de reis is het promoten van de Italiaanse stad en het aanhalen van de culturele en historische banden. Het paar wordt tijdens de reis onder meer vergezeld door de burgemeester van Parma en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Prins Carlos is hoofd van de koninklijke familie Bourbon-Parma, in de Nederlandse adel ingelijfd als ‘de Bourbon de Parme’. Tot de eenwording van Italië regeerde zijn familie over de hertogdommen Parma en Piacenza. Daar kwam in de negentiende eeuw een einde aan, maar de titel bleef behouden en de notabelen van Parma onderhouden nog een relatie met het hoofd van de voormalige regerende Bourbons.

De oudste zoon van prinses Irene en neef van koning Willem-Alexander gaat elk jaar aan het einde van de zomer een weekeinde naar beide steden om daar goede doelen te steunen, en oude tradities en historie in ere te houden. Het bezoek aan Praag past in dat kader. Parma is in 2020 culturele hoofdstad van Europa en wil graag aandacht.

Prins Carlos houdt een toespraak en biedt een boek aan over aartshertogin Maria Amalia van Habsburg, hertogin van Parma (1746-1804), die in de St. Vitus kathedraal van Praag haar laatste rustplaats heeft. Het hertogelijk paar gaat bloemen leggen op het graf van Maria Amalia, dochter van de toenmalige Oostenrijkse keizerin Maria Theresia en oudere zus van de uit de geschiedenisboekjes beter bekende Franse koningin Marie Antoinette.