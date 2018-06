Inés Zorreguieta, de woensdagavond op tragische wijze overleden jongste zus van koningin Máxima, wordt vrijdag om 17.00 uur lokale tijd (20.00 uur Nederlandse tijd) begraven. Dat melden Argentijnse media.

De tijd tussen het overlijden en de begrafenis is voor Argentijnse begrippen niet kort. Het is in het Zuid-Amerikaanse land gebruikelijk om een begrafenis binnen één of twee dagen te laten plaatsvinden.

De begrafenis vindt plaats op de Parque Memorial in Pilar, een stadje 50 kilometer van de hoofdstad Buenos Aires. Op deze begraafplaats is vorig jaar augustus ook de vader van de koningin, Jorge Zorreguieta, begraven. Bij de begraafplaats is veel politie en beveiliging op de been. Een lokale krant telde 57 agenten en 17 politievoertuigen.

Het koninklijk gezin is vrijdagochtend op het vliegveld van Buenos Aires geland. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte donderdagavond bekend dat Willem-Alexander en Máxima met hun dochters naar Argentinië zouden afreizen voor de uitvaart van Inés.