Eindelijk weten we waarom koningin Elizabeth de laatste weken vaker een zonnebril draagt. De 92-jarige Britse vorstin is eind vorige maand geopereerd aan staar, meldt Reuters.

Elizabeth werd geholpen in het King Edward VII’s Hospital, een privéziekenhuis in Londen. Volgens een woordvoerder van Buckingham Palace ging het om een “korte, geplande ingreep”. De koningin had last van cataract, ook bekend als grijze staar, een aandoening waarbij het zicht vermindert als gevolg van vertroebeling van de ooglens.

De vorstin heeft geen officiële verplichtingen af moeten zeggen als gevolg van de operatie, maar zette in het kader van haar herstel meermaals een zonnebril op. Onder meer tijdens een bezoek aan de paardenrace Epsom Derby en een tuinfeest op Buckingham Palace verscheen Elizabeth met de bril op haar neus.

Ook vrijdag was Elizabeth weer gewoon aan het werk. Met haar oudste zoon prins Charles ging ze naar Westminster Abbey. Na een dienst opende ze de Queen’s Diamond Jubilee Galleries in de kerk.