Spaanse en Argentijnse media wijzen in de berichtgeving over het tragische overlijden van Inés Zorreguieta, de jongste zus van koningin Máxima, op de overeenkomsten met de dood in februari 2007 van Érika Ortiz, de jongste zus van koningin Letizia. Ook Érika besloot om zelf een eind te maken aan haar leven.

Zowel Inés (33) als Érika (31) waren de jongste in hun respectievelijke gezinnen, ze waren artistiek en gevoelig, en kenden zo hun problemen terwijl hun oudere zussen volop in de schijnwerpers kwamen te staan door te trouwen met de troonopvolgers van respectievelijk Nederland en Spanje.

Érika met name had het moeilijk met de aandacht die ze zelf ook kreeg omdat ze de zus was van Letizia, die haar werk als televisiejournalist verruilde voor een leven met prins Felipe, nu de Spaanse koning. De Spaanse koninklijke familie woonde de uitvaart bij, zoals nu ook het koninklijk gezin naar Argentinië is gereisd voor de uitvaart.