De Britse prins William en zijn vrouw Kate worden voor het eerst oom en tante. De zus van Kate, Pippa, is zwanger van haar eerste, zo bevestigt ze zelf in haar column voor Waitrose Kitchen Magazine. In tegenstelling tot haar zus heeft ze geen last van ochtendmisselijkheid.

Al langer deden geruchten de ronde dat de 34-jarige Pippa zwanger is. Ze trouwde in mei vorig jaar in Englefield met bankier James Matthews. Vorige maand was het paar aanwezig op het huwelijk van Williams broer Harry met Meghan Markle.

Wanneer Pippa is uitgerekend is niet bekend.