De zus van koningin Máxima, Inés Zorreguieta, is vrijdag in Argentinië begraven. De uitvaart was in de buurt van Buenos Aires, in aanwezigheid van Máxima en koning Willem-Alexander en hun drie kinderen, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane.

Ook Juliana Awada, de echtgenote van de Argentijnse president Mauricio Macri, woonde de uitvaart bij. Dat blijkt uit foto’s van Argentijnse media, die zich bij het hek van de begraafplaats van Pilar hadden verzameld.

Op die begraafplaats, in een stadje ten westen van de hoofdstad, ligt ook vader Jorge Zorreguieta begraven. Hij stierf in augustus, ook zijn uitvaart werd bijgewoond door het koninklijke gezin.

Staatsbezoek

Koning Willem-Alexander gaat na de begrafenis naar Letland voor een staatsbezoek dat maandag begint. Daarna gaat de koning naar Estland en Litouwen. Koningin Máxima zal hem niet vergezellen. Ze zegde voor komende week al haar publieke optredens af. Volgens Argentijnse media blijft Máxima tot zaterdag bij haar familie.

Inés Zorreguieta (33), de peettante van prinses Ariane, werd woensdag dood gevonden in de slaapkamer van haar appartement. Van een misdrijf is geen sprake, lieten de Argentijnse autoriteiten weten. Eerder meldde de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dat het vermoedelijk gaat om zelfdoding.