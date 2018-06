De ‘kersverse’ hertogin van Sussex, Meghan Markle, is zaterdag in het hartje van Londen voor het eerst bij ‘Trooping the Colour’ aanwezig geweest. Het is een kleurrijk evenement waarbij militaire eenheden paraderen ter ere van de verjaardag van de regerende Britse vorst. De militairen van regimenten in het land of uit landen van de Gemenebest houden dergelijke parades al 270 jaar.

De leden van de Britse koninklijke familie kwamen aan in open koetsen. Meghan droeg een roze jurk en een witte hoed, die zij schuin op haar hoofd droeg. Prins Harry, zijn broer William en hun vader Charles gingen gekleed in een ceremonieel militair uniform. Prins William en zijn vrouw Catherine waren met hun twee oudste kinderen naar het evenement gekomen. Charlotte en George hadden gezelschap van Savannah Phillips, de zevenjarige kleindochter van prinses Anne.

De uit Californië komende hertogin Meghan verwierf haar titel drie weken geleden door haar huwelijk met prins Harry, kleinzoon van de huidige vorstin, Elizabeth II die in werkelijkheid 21 april jarig is. In de koninklijke familie is er dit weekeinde toch een echte verjaardag. De man van Elizabeth, prins Philip, wordt zondag 97 jaar oud. Hij was niet bij de parade van zaterdag.