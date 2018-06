Het Belgisch nationaal voetbalteam heeft zaterdag een belangrijke supporter ontvangen. Niemand minder dan koning Filip bracht een bezoek aan de Rode Duivels, die zich in hun oefencentrum in Tubeke voorbereiden op de wereldkampioenschappen in Rusland.

De koning ging onder meer op de foto met de spelers, die volop selfies maakten met het hoge bezoek. Het elftal had ook een cadeautje voor de koning. Hij ontving een voetbalshirt met rugnummer 1 en voorzien van de handtekeningen van alle spelers.

De Belgische selectie onder leiding van bondscoach Roberto Martinez opent het WK op 18 juni met een wedstrijd tegen Panama.