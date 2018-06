De aanstaande Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako hebben zaterdag hun zilveren huwelijk gevierd. Naruhito zou zijn echtgenote graag een zilveren medaille willen geven als waardering en dank voor haar steun de afgelopen 25 jaar. Dat schreef de kroonprins in antwoord op zorgvuldig geselecteerde vragen van de Japanse media. Masako op haar beurt zou hem een dankbrief willen geven, zo liet ze weten. Het was voor het eerst sinds 2003 dat de kroonprinses schriftelijke vragen beantwoordde.

Het huwelijk van Naruhito (58) en Masako (54) is allesbehalve een sprookjeshuwelijk, ondanks de liefde die beiden duidelijk voor elkaar hebben. Masako is wel de gekooide vlinder genoemd omdat ze zich binnen de paleismuren en het strikte hofprotocol niet kan ontplooien. Ze is er depressief van geworden, al houdt de Keizerlijke Hofhouding het op ‘aanpassingsproblemen.’

Masako wees twee huwelijksaanzoeken van Naruhito af, juist omdat ze haar succesvolle carrière als diplomaat wilde voortzetten. Naruhito echter kon haar niet uit zijn hoofd zetten en bij de derde poging, nadat ze elkaar enkele jaren niet meer hadden ontmoet, bezweek Masako. Op 9 juni 1993 werd het huwelijk gesloten, en tien jaar later trok de kroonprinses zich vanwege de problemen grotendeels uit het openbare leven terug. De druk – ook om te zorgen voor een mannelijke troonopvolger – was te groot geworden en de opdracht was mislukt. Masako kreeg een dochter, prinses Aiko.

Oude Loo

Koningin Beatrix bracht enige verlichting in het donkere leven van Masako door een vakantie op het Oude Loo aan te bieden. Maar dat was natuurlijk niet genoeg. In 2013 ging Masako voor het eerst sinds die vakantie naar Nederland weer op reis, voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Dat haar ouders al die tijd in Nederland woonden, waar haar vader rechter was bij het Internationaal Strafhof, speelde ook mee.

Volgend jaar april begint een nieuw hoofdstuk. Op 1 mei wordt Naruhito keizer. Beiden kijken er naar uit om het Japanse volk te kunnen dienen en het goede voorbeeld van het huidige keizerspaar Akihito en Michiko te kunnen volgen, zo liet het zilveren bruidspaar weten.