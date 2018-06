De Jordaanse koning Abdullah II en zijn vrouw koningin Rania zijn zondag precies 25 jaar getrouwd. Het stel viert hun zilveren huwelijk in besloten kring.

Abdullah en Rania zijn beide erg actief op social media. Een bericht over hun huwelijksjubileum bleef dus niet uit. “Erg dankbaar voor elke dag die ik doorbreng aan jouw zijde. Fijne trouwdag”, postte de Jordaanse koningin bij een foto van Abdullah en zichzelf.

Rania ontmoette de toenmalige prins Abdullah in januari 1993 tijdens een diner. “Het moment dat Rania binnen kwam lopen, wist ik het gelijk. Het was liefde op het eerste gezicht”, zei Abdullah in 2005 over hun eerste ontmoeting in een interview met het blad People. Twee maanden later werd hun verloving bekendgemaakt en drie maanden daarna trouwden de twee op 10 juni 1993 in de Jordaanse hoofdstad Amman.

Abdullah en Rania hebben vier kinderen: kroonprins Hussein, prinsessen Iman en Salma en prins Hashem.