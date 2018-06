Koning Willem-Alexander vraagt de komende dagen veel van zijn uithoudingsvermogen. Drie staatsbezoeken in één week, met net een zwaar beladen retourtje Buenos Aires achter de rug, en zonder de steun van echtgenote Máxima, is een zware opgave. De koning immers staat steeds in het middelpunt van de belangstelling, en kan bij gesprekken en presentaties zijn gedachten niet laten afdwalen of zijn ogen sluiten.

Ook zonder de tragische gebeurtenissen van afgelopen week, toen Máxima’s jongste zus Inés plotseling overleed, stonden koning en koningin al voor een uitdaging. Letland, Estland en Litouwen hadden gezamenlijk een uitnodiging gestuurd naar Den Haag, met het verzoek of het koningspaar dit jaar, waarin het trio Oostzee-landen een eeuwfeest te vieren hebben, langs wilde komen. Den Haag zei ja, maar daarna was het passen en meten om de drie staatsbezoeken in één week te stoppen, met voor elk land evenveel aandacht en tijd.

De koning sprak vorige maand over een bijzonder opgave, die ook logistiek van de hofhouding veel zou vergen. Niettemin keken koning en koningin uit naar de hernieuwde kennismaking met de drie landen die ze in het jaar van hun huwelijk (2002) voor het eerst bezochten. Er zou veel zijn veranderd, verwachtte Máxima, en ondanks hun korte verblijf zou het koningspaar dat bij ritten door de drie hoofdsteden zeker ook hebben kunnen vaststellen. De drie Baltische staten kijken duidelijk westwaarts, naar de Europese Unie en de NAVO en liefst niet achterom, naar de vroegere bezetter Rusland.

In achtergrondgesprekken is de afgelopen dagen benadrukt dat Letland, Estland en Litouwen op vele terreinen loyale en goede bondgenoten en partners zijn van Nederland, dat voor de drie landen vaak een voorbeeldfunctie heeft. De staatsbezoeken moeten de relaties bevestigen en versterken, terwijl tegelijkertijd ook wordt geprobeerd de economische banden op te krikken. In Letland op het gebied van logistiek en transport.