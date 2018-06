Prinses Madeleine van Zweden viert zondag haar verjaardag. Ze is 36 jaar geworden. Het Zweedse hof heeft vanwege de verjaardag een nieuw portret van Madeleine vrijgegeven.

Madeleine viert haar verjaardag in huiselijke kring, laat het Zweedse hof weten. Naast haar familieleden zullen ook enkele goede vrienden langskomen om de jarige te feliciteren. De prinses is met haar gezin in de hoofdstad Stockholm. Daar werd afgelopen vrijdag prinses Adrienne gedoopt, het derde kindje van Madeleine en haar man Chris O’Neil.