Koning Willem-Alexander heeft maandagmiddag samen met president Raimonds Vējonis bloemen gelegd aan de voet van het imposante Vrijheidsmonument van Letland, aan de rand van het oude centrum van de voormalige Hanzestad Riga. Rond het beeld hadden zich tientallen nieuwsgierigen verzameld om een glimp op te vangen van de ingetogen plechtigheid.

Het monument, dat de Sovjet-bezettingstijd overleefde, herinnert aan de gevallenen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Letland in de periode 1918-1920. Na het uitroepen van de zelfstandigheid aan het einde van de Eerste Wereldoorlog duurde het nog tot 1921, oftewel 1417 dagen, alvorens de onafhankelijkheid ook daadwerkelijk een feit was en internationaal – ook door Nederland – werd erkend.

Na de plechtigheid mengden koning en president zich even onder het publiek, onder wie Nederlandse studenten die tandheelkunde in Letland zijn gaan studeren nadat ze in eigen land waren uitgeloot . Willem-Alexander had hun aanwezigheid ook al opgemerkt op de lijst met genodigden voor de ontvangst voor de kleine Nederlandse gemeenschap dinsdagmorgen. ,,We zien elkaar daar”, zei hij, terwijl hij president Vējonis de reden voor de komst van de studenten uitlegde.

Aansluitend ging de koning naar minister-president Maris Kučinskis voor een kort onderhoud. Later maandag staan na de lunch ook een bezoek aan het parlement en de overhandiging van het verjaardagscadeau voor het honderdjarige Letland in de Nationale Bibliotheek op het programma.