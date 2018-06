Koning Willem-Alexander heeft maandagavond in zijn tafelrede bij het door president Raimonds Vējonis van Letland aangeboden staatsdiner gestrooid met complimenten. De koning stond uitvoerig stil bij het streven naar vrijheid van de Letten, die honderd jaar geleden onafhankelijk werden maar niet lang daarna onder een Sovjet-bezetting kwamen. Hij beloofde dat Letland niet meer alleen zou staan.

Willem-Alexander herinnerde ook aan zijn eerdere bezoek aan de drie Baltische staten, in 2002. “Deze maand is het zestien jaar geleden dat mijn vrouw en ik op bezoek waren in Letland. Sindsdien heeft dit land een speciale plek in ons hart. Helaas kan mijn vrouw niet bij ons zijn, maar ik breng u graag haar goede wensen over”, begon de koning zijn toespraak in het Kasteel van Riga.

“Ik was vanmiddag bij het Vrijheidsmonument, net als toen. En opnieuw moest ik denken aan het imponerende verhaal van Letland. Eeuwenlang heeft de geschiedenis op u ingebeukt en is uw land heen en weer geslingerd tussen grootmachten. De mensen hier ondergingen onderdrukking en geweld zonder weerga en leed dat elk voorstellingsvermogen te boven gaat. Maar de geest van de Letten bleef ongebroken”, zo prees Willem-Alexander de standvastigheid.

Na het uitroepen van de onafhankelijkheid, honderd jaar geleden, duurde de vrijheid maar kort. “Er kwam een lange, donkere periode waarin de stem van Letland gesmoord leek. Maar wie goed luisterde, hoorde het zelfbewustzijn en het verlangen naar vrijheid doorklinken in de liederen van de duizenden koren en muziekgroepen van dit land. Zoals de Nederlanders een volk van schaatsers zijn, zijn de Letten een volk van zangers. Uw stem was uw wapen.”

De zogenoemde ‘zingende revolutie’, die Letland gemeen had met de buurlanden Estland en Litouwen markeerde een nieuw begin, en uiteindelijk hernieuwde vrijheid en inmiddels ook lidmaatschap van EU en NAVO. “Onze verbondenheid is van onschatbare waarde in deze tijd van internationale spanningen en onzekerheden. Nog meer dan Nederland heeft Letland in het verleden ervaren wat het betekent om overheerst en onderdrukt te worden. Dat nooit meer! Samen zullen wij standvastig vrijheid en recht blijven verdedigen. U zult niet meer alleen staan!”