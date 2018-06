Koning Willem-Alexander heeft maandag aan het begin van zijn staatsbezoek aan Letland in het presidentieel paleis een korte verklaring afgelegd, samen met gastheer president Raimonds Vējonis. De koning sprak zijn waardering uit voor de grote prestaties die de Baltische staat heeft geleverd.

“Wij kennen de geschiedenis en realiseren ons maar al te goed dat dit land grote offers heeft gebracht voor zijn onafhankelijkheid. Het is aan de moed en de innerlijke overtuiging van de mensen hier te danken dat Letland zijn zelfstandigheid heeft herwonnen. U bepaalt uw eigen koers en kiest uw eigen partners. Vandaag zien we het resultaat: een land dat op vele gebieden floreert”, aldus de koning.

“Dit bezoek staat in het teken van de grote waardering voor uw prestaties. Maar óók van de sterke verbondenheid die wij voelen. Letland is al veertien jaar een geweldige aanwinst voor de Europese Unie en de NAVO. Nederland herkent zich sterk in de Letse opstelling binnen de Unie en het bondgenootschap. Wij zijn gelijkgezinde landen. Daarom is het belangrijk dat wij elkaar opzoeken en onze krachten bundelen”, voegde Willem-Alexander eraan toe.

Onafhankelijk

Het was voor hem “een dierbaar bezoek”, zo zei de koning. “Letland viert dit jaar dat het zich honderd jaar geleden onafhankelijk verklaarde. Juist nu wil ik graag in uw midden zijn om u te tonen hoeveel waarde Nederland hecht aan het Letland van vandaag. Een land waarin vrije en trotse mensen hun eigen toekomst kunnen uitstippelen.”

President Vējonis sprak in zijn verklaring na afloop van zijn onderhoud met de koning over dynamische relaties die hij graag verder uitgebouwd zag, ook op economisch gebied. “Business to business, people to people”, aldus de president.