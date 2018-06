Koning Willem-Alexander begint maandagmorgen bij het Kasteel van Riga aan zijn veertiende staatsbezoek, het eerste zonder koningin Máxima. Zij heeft vorige week afgezegd vanwege het tragische overlijden van haar jongste zus Inés, maar ze is er in gedachten bij, zo vertelde Willem-Alexander zondag al na aankomst in Letland.

De Baltische republiek viert dit jaar het eeuwfeest van de aan het einde van de Eerste Wereldoorlog en onder de kruitdampen van de Russische revolutie verworven onafhankelijkheid. Tal van staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders zijn daarom uitgenodigd in Riga op verjaardagsvisite te komen.

Aangezien de buurlanden Estland en Litouwen ook een eeuwfeest te vieren hebben, worden de bezoeken veelal gecombineerd. Koning Willem-Alexander reist dinsdagochtend al door naar Estland, en wordt woensdagmiddag in Litouwen verwacht. De staatsbezoeken zijn om die reden ultrakort, en kennen een overladen programma.

Voor Letland is het verjaardagscadeau dat de koning heeft meegebracht van groot symbolisch belang. Willem-Alexander heeft een fraai voorbeeld van ‘Dutch Design’ meegenomen, ‘Rijks, Masters of the Golden Age’ van de hand van Marcel Wanders, dat hij in de Nationale Bibliotheek aanbiedt. In het boek staan verwijzingen naar de eeuwenoude banden tussen Nederland en Letland.