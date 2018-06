Met een toeristisch vaartochtje in een bootje dat ouder is dan het dit jaar honderd jaar geworden Letland, heeft koning Willem-Alexander maandagmiddag het hoofdprogramma van de eerste dag van zijn bliksemstaatsbezoek aan Letland afgesloten. In het Kasteel van Riga wacht alleen nog het staatsdiner, aangeboden door president Raimonds Vējonis en zijn vrouw Iveta.

Het bootje, de in 1907 in Duitsland gemaakte ‘Darling’ is sinds 2007 een extra attractie voor bezoekers van de Letse hoofdstad, die zin hebben in een excursie door de gracht en op de rivier Daugava. De koning deed maandag niet echt aan ‘sightseeing’ maar benutte het tien minuten durende tochtje om zich te laten bijpraten over de logistieke uitdagingen van met name de haven van Riga. Die wil op gebied van logistiek en transport graag samenwerken met Nederland.

Willem-Alexander had daar eerder al iets meer over gehoord toen hij het slot bijwoonde van de seminar ‘Get connected’ waarin de ontwikkeling van slimme en duurzame havens, spoorwegen en wegen aan bod kwamen. Zo willen de drie Baltische landen hun spoorwegnet aansluiten op dat van Polen en daarmee West-Europa, waarvoor onder meer advies en hulp is gevraagd van ProRail.

De koning kreeg ook uitleg over toekomstige transportmogelijkheden in de vorm van een zelfrijdende auto en een Letse drone die al met succes is ingezet voor transport van goederen.