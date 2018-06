Koning Willem-Alexander heeft Letland maandagavond omstandig gefeliciteerd met het eeuwfeest van de onafhankelijkheid. “De ontwikkeling die Letland de afgelopen decennia heeft doorgemaakt is zonder meer indrukwekkend. Het bleek ook al in de jaren na 1918: Letland floreert in vrijheid”, aldus de koning in zijn toespraak bij het staatsdiner in het Kasteel van Riga.

“Ik wens de Letten van ganser harte geluk met de vrijheid en onafhankelijkheid die dit jaar worden gevierd”, zei Willem-Alexander. Hij bracht ook de goede wensen over van koningin Máxima, die vanwege het overlijden van haar jongste zus Inés niet was meegekomen naar Letland. Ze had uitgekeken naar het staatsbezoek, zo vertelde ze eerder, mede vanwege de mooie herinneringen aan een eerdere, gezamenlijke visite in 2002. “Sindsdien heeft dit land een speciale plek in ons hart”, aldus de koning.

Hij stond in zijn toespraak uitvoerig stil bij het turbulente verleden van Letland, maar besteedde ook veel aandacht aan de na 1991 herwonnen vrijheid en het lidmaatschap van Europese Unie en NAVO. “De mensen hier ondergingen onderdrukking en geweld zonder weerga en leed dat elk voorstellingsvermogen te boven gaat. Maar de geest van de Letten bleef ongebroken.”

Dribbelen

“Inmiddels bent u al veertien jaar in beide onze partner en bondgenoot. Nederland is daar bijzonder blij mee. Op veel heel gebieden hebben wij een gelijke gezindheid. Letland munt uit in solidariteit, redelijkheid en positieve energie. U maakt het westers bondgenootschap completer en de Europese Unie sterker”, meende Willem-Alexander. Hij noemde de verbondenheid “in deze tijd van internationale spanningen en onzekerheden”. Hij beloofde ook dat Letland niet meer alleen zal staan.

Willem-Alexander keek uit naar verdere samenwerking met Letland. Hij zei dat hij blij was dat Letse en Nederlandse bedrijven steeds meer samen optrekken op het gebied van logistiek en transport, ook om schoner en efficiënter te maken. Tegen president Raimonds Vējonis zei hij “als basketballer weet u: je moet niet alleen dribbelen, maar ook samenspelen om te kunnen scoren. Nederland maakt graag deel uit van uw team, want wij geloven in de toekomst van dit land.”

De koning rondt morgenochtend zijn staatsbezoek aan Letland af en reist dan door naar Estland voor een volgend staatsbezoek.