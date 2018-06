In het abdijcomplex Escorial heeft koning Felipe van Spanje de tweejaarlijkse ceremonie bijgewoond van de koninklijke militaire orde van Sint Hermanegildo. Het zijn onderscheidingen voor langdurige dienst in de Spaanse strijdkrachten.

Het Escorial in de Spaanse gemeente San Lorenzo de El Escorial is een kasteel, een abdij en een koninklijk mausoleum in één en ligt ten noorden van Madrid. Na aankomst inspecteerde de Spaanse vorst de erewacht, alvorens hij de militaire onderscheidingen uitreikte. Als opperbevelhebber van het leger draagt Felipe het grootkruis van de orde, een traditie die hij heeft overgenomen van zijn vader Juan Carlos.

Het grootkruis wordt aan een breed lint over de rechterschouder gedragen. Op de linkerborst draagt Felipe de bijbehorende ster.