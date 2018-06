Koning Willem-Alexander zei dinsdag na afloop van een onderhoud met president Kersti Kaljulaid dankbaar te zijn om juist nu in Estland te zijn, een eeuw sinds de Esten hun onafhankelijkheid hebben geproclameerd. ,,Het geeft mij de gelegenheid persoonlijk onze gelukwensen over te brengen. Nederland voelt zich nauw verbonden met dit vrije, onafhankelijke en innovatieve land.”

Het kan de inwoners van de Estse hoofdstad niet zijn ontgaan dat er bezoek is uit Nederland. De bussen in Tallinn rijden namelijk rond met Nederlandse vlaggen. Ook op de overheidsgebouwen die koning Willem-Alexander – zoals parlement en kantoor van de premier – tijdens zijn korte verblijf bezoekt, wappert de Nederlandse driekleur.

Tegelijkertijd zal het de Esten nauwelijks opvallen dat er wéér een buitenlandse bezoeker is. In het jaar dat het eeuwfeest van de onafhankelijkheid wordt gevierd, buitelen de officiële gasten bijna over elkaar. Zo is het Noorse kroonprinselijk paar al in Tallinn geweest, en later dit jaar volgt ook kroonprinses Victoria met haar man prins Daniel.

Uit Groot-Brittannië komt Sophie, gravin van Wessex, en in september is er een visite van paus Franciscus. Volgende week zijn de presidenten van onder meer IJsland, Polen, Georgië, Letland en Litouwen te gast en daarmee is de verjaardagsvisite nog niet voorbij.