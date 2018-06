Prinses Margriet komt dinsdag 19 juni naar Den Haag. Ze opent in de hofstad het nieuwe verenigingskantoor van het Nederlandse Rode Kruis, kondigt de Rijksvoorlichtingsdienst aan.

Prinses Margriet onthult bij die gelegenheid een borstbeeld van Johan Basting, de Nederlandse legerarts die een belangrijke rol speelde bij de oprichting van het Internationale Rode Kruis. Hij nam in 1867 het initiatief voor de oprichting van de Nederlandse vereniging.

Het verenigingskantoor van het Rode Kruis huisvest alle landelijke medewerkers van nationale en internationale hulpverlening, fondsenwerving, communicatie en de stafafdelingen. Ook het Klimaatcentrum van het Internationale Rode Kruis is in het gebouw gehuisvest. Het gebouw is eind maart in gebruik genomen.