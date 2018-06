De Estse president Kersti Kaljulaid koos voor het staatsbanket ter gelegenheid van het staatsbezoek van ‘parttime co-piloot Van Buuren’, zoals ze koning Willem-Alexander in haar tafelrede noemde, voor een bijzondere locatie. Ze had haar Nederlandse gasten uitgenodigd in kasteel Keila Joa, op dertig kilometer ten westen van de hoofdstad Tallinn.

Een kasteel met veel historie, zoals zoveel in Estland, dat wel wordt omschreven als een land met een ‘overschot aan geschiedenis’. Het buitenverblijf, met een fraaie waterval in de royaal bemeten achtertuin, is gebouwd door de Baltisch-Duitse baron Alexander von Benckendorff, en diende als ontvangstruimte en tijdelijke residentie voor vooraanstaande gasten uit tsaristisch Rusland.

Na het vertrek van Duitsers en Russen in de jaren tussen de wereldoorlogen, toen Estland onafhankelijk was geworden, was het kasteel in gebruik bij het Estse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het paste dan ook bij de aanleiding van het koninklijk staatsbezoek – de viering van het eeuwfeest van de onafhankelijkheid – om Willem-Alexander uitgerekend hier te ontvangen.

Het was een klein gezelschap dat een menu met typisch Estse producten kreeg aangeboden, met onder meer gerookte paling en hertenfilet uit Saaremaa, en een mousse van rabarber-witte chocolade en rabarbersorbet toe. Opvallend was dat de volksliederen werden gezongen, waarbij de Esten hun eigen volkslied ingetogen, maar met veel trots meezongen.

Muziek zit de Esten in de genen. Dat wist ook Willem-Alexander. “Sprekend over inspiratie uit Estland, mag zeker uw fantastische muziekcultuur niet ongenoemd blijven. Arvo Pärt, die hier in ons midden is, behoort tot de favoriete componisten van mijn vrouw en mij. Die bewondering delen wij met heel veel mensen in Nederland”, zei de koning in zijn tafelrede.