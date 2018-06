Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag een krans gelegd op de militaire begraafplaats in Tallinn, de hoofdstad van Estland. Aan de voet van het monument ter herdenking van de Estse gevallenen in de onafhankelijkheidsstrijd legde de koning mede namens koningin Máxima de bloemen.

Estland had deze plek aanbevolen omdat het koninklijk staatsbezoek in het teken staat van het eeuwfeest van de onafhankelijkheid én omdat de voor kransleggingen meer gebruikelijke plaats, het monument voor de onafhankelijkheidsstrijd op het Vrijheidsplein aan de rand van het stadscentrum, wordt gerestaureerd.

De militaire begraafplaats was vanuit historisch perspectief een goed alternatief omdat daar alle fasen van de vrijheidsstrijd en de recente geschiedenis van de Oostzee-republiek voorbijkomen. ,,De geschiedenis van dit land is grimmig. Lange tijd was Estland in de greep van onderdrukking en geweld”, zei Willem-Alexander voor vertrek naar de begraafplaats.

Het kerkhof is aangelegd in de tijd dat tsaristisch Rusland over Estland regeerde, maar daarna werd het de laatste rustplaats van Duitsers die hier zowel de Eerste- als Tweede Wereldoorlog streden, van Russen – communisten, bezetters maar ook strijders tegen het communisme, en van Sovjet-militairen, naast Este vrijheidsstrijders.

Eerder op de middag plantte hij bij het presidentieel paleis een eikenboom ter herinnering aan het verjaardagsbezoek aan Estland. Na afloop van de kranslegging had de koning ontmoetingen met premier Jürin Ratas en parlementsvoorzitter Eiki Nestor.