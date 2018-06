Koning Willem-Alexander heeft woensdagavond in het presidentieel paleis in Vilnius de solidariteit benadrukt van Nederland met Litouwen. “Uw veiligheid is onze veiligheid. Uw vrijheid is onze vrijheid. Uw toekomst is onze toekomst! In een wereld met toenemende spanningen en onzekerheden is het cruciaal dat democratische landen hun krachten blijven bundelen”, zei de koning in zijn toespraak bij het door president Dalia Grybauskaitė aangeboden staatsdiner.

Nederland heeft bijna driehonderd militairen in de Oostzee-staat, die als onderdeel van een vooruitgeschoven NAVO-macht – enhanced Forward Presence Batlle Group – het land en de oostgrens van de Europese Unie helpen beschermen. “Onze bijdrage onderstreept onze toewijding aan vrede en veiligheid voor de mensen in Litouwen, Letland, Estland, Polen èn Nederland”, aldus Willem-Alexander. Later deze week bezoekt hij samen met de Litouwse president de militairen.

“In Nederland zijn inmiddels bijna drie generaties opgegroeid die geen eigen herinneringen hebben aan overheersing door een vreemde macht. In uw land zijn die herinneringen nog vers, ook bij jonge mensen van in de dertig. Vrijheid kan niet zonder de bereidheid om die vrijheid te verdedigen. Als bondgenoten binnen de NAVO laten we samen aan de wereld zien over die bereidheid te beschikken,” stelde de koning.

Ontwikkeling

Hij prees de ontwikkeling die Litouwen, dat dit jaar het eeuwfeest viert van het herstel van de onafhankelijkheid na bijna tweehonderd jaar Russische overheersing, heeft doorgemaakt. Ook zag Willem-Alexander goede perspectieven voor uitbreiding van de handelsrelaties.

“Een van de grootste opgaven voor Litouwen en voor Nederland ligt op het terrein van energie. Het is absoluut noodzakelijk dat wij onze energiehuishouding duurzamer inrichten. In Nederland is een begin gemaakt met deze omschakeling, die grote gevolgen heeft voor bedrijven en burgers”, zei de koning. Vrijdag wordt gesproken over de mogelijkheden om op dit gebied samen te werken. “Ik ben ervan overtuigd dat dit vruchtbare resultaten kan opleveren.”

President Grybauskaitė zou dat laatste graag willen want Litouwen wil ook op energiegebied onafhankelijk zijn van buurland Rusland, dat tot nu toe het monopolie heeft gehad op de energievoorzieningen van Litouwen. Nederland, de op een na grootste investeerder in het land, kan daarbij helpen, zo wist de president.