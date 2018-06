Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag zijn korte staatsbezoek aan Estland afgesloten. Vanaf het vliegveld van Tallinn is hij onderweg naar Litouwen, waar aan het einde van de middag een nieuw staatsbezoek begint. Bij het presidentieel paleis in Vilnius wacht president Dalia Grybauskaitė op het Nederlandse bezoek.

De koning werkte voor vertrek een druk en gevarieerd programma af in Tallinn. Er werd tijdens een themabijeenkomst over de digitale samenleving, privacy en cyberveiligheid stilgestaan bij de vorderingen die Estland de afgelopen twintig jaar op dat gebied heeft gemaakt.

De kleine Oostzee-staat geldt als voorbeeld en inspiratie voor anderen en heeft om de stroom leergierige bezoekers in goede banen te leiden zelfs een e-Estonia-showroom ingericht. Alleen al uit Nederland kwamen het afgelopen jaar 97 delegaties op bezoek en nu dus ook koning Willem-Alexander, die er bij zijn eerste bezoek aan Estland in 2002 al van hoorde.

Internetstemmen

De koning hoorde hoe Estland in korte tijd een veilige digitale samenleving heeft opgebouwd, en leerde over verschillende toepassingen zoals digitale identiteit, e-gezondheid, digitale handtekening en internetstemmen. Willem-Alexander had dinsdag bij het staatsbanket al verklapt dat het Paleis sinds twee jaar ‘papierloos’ werkte, naar Ests voorbeeld.

Na een korte stadswandeling woonde de koning ook een themasessie over innovatie in de landbouw bij alvorens de kleine Nederlandse gemeenschap te ontmoeten en tot slot een kijkje te nemen bij de overzichtstentoonstelling van het werk van Michel Sittow in het KUMU Art Museum. Bij het naastgelegen presidentieel paleis nam Willem-Alexander vervolgens afscheid van president Kersti Kaljulaid.