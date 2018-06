Prinses Mabel spint garen bij de enorme koersstijging op de eerste handelsdag van betalingsdienstverlener Adyen. Het aandeel ging voor een introductieprijs van 240 euro naar het Damrak en stond na de openingsbel al snel op meer dan 400 euro.

Prinses Mabel van Oranje heeft een flink pakket aandelen van Adyen in bezit en verkocht vlak voor de beursgang ook een deel van de 545.981 aandelen, wat haar 43 miljoen euro opleverde. Nu de koers van het aandeel explosief is gestegen aan het Damrak is het resterende aandelenpakket van Mabel in één klap 160 miljoen waard.

De beursgang van het fintechbedrijf Adyen is de grootste techbeursgang in Europa van het jaar. Adyen verwerkt betalingen voor grote binnen- en buitenlandse klanten als de Bijenkorf, Uber, Netflix en Spotify. Mabel, de weduwe van de in 2013 overleden prins Friso, behoort tot de vroege investeerders.