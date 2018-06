Iñaki Urdangarin, een zwager van de Spaanse koning Felipe, is vanuit Genève in Palma de Mallorca aangekomen en heeft er woensdag van de Spaanse justitie te horen gekregen dat hij zich binnen vijf dagen bij een gevangenis moet melden. Hij heeft in hoger beroep vijf jaar en tien maanden cel gekregen wegens verduistering, valsheid in geschrifte en belastingfraude.

De vijftigjarige man van prinses Cristina de Borbón y Grecia is schuldig bevonden aan grootschalig gesjoemel met de stichting Nóos. Die moest met geld van regionale overheden onder meer sportbeoefening bevorderen, maar er verdwenen miljoenen euro’s. De voormalige handbalspeler Urdangarin kreeg in eerste instantie in 2017 een straf van zes jaar en drie maanden opgelegd.

Cristina werd verdacht van medeplichtigheid maar is vrijgesproken. Bij het gerechtsgebouw stonden talrijke nieuwsgierigen onder wie mensen die schreeuwden dat hij een dief is en die hun afkeur van koninklijk huis luidkeels uitten. De affaire-Nóos heeft het aanzien van het koninklijk huis enorme schade toegebracht. Urdangarin en zijn gezin zijn vrijwel vervreemd van de rest van de koninklijke familie. Ze wonen al enige tijd in Genève. Het is niet waarschijnlijk dat de 53-jarige Cristina en hun vier kinderen gaan verhuizen. Cristina heeft er een baan en de kinderen gaan er naar school.

In totaal zijn zeventien mensen in de zaak aangeklaagd. Een van de belangrijkste veroordeelden, Diego Torres Pérez, kreeg woensdag ook te horen dat hij zich binnen vijf dagen bij de gevangenis moet melden. Torres gaf samen met Urdangarin leiding aan het later als louche ontmaskerde Nóos. Hij kreeg vijf jaar en acht maanden cel.