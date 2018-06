Een handgeschreven brief van prinses Diana, waarin ze grapt dat ze een medaille verdient omdat ze bijna 30 jaar wordt, heeft op een veiling 2.471 dollar (omgerekend ruim 2000 euro) opgeleverd.

In de brief, geschreven op papier met het briefhoofd van Kensington Palace en gedateerd 2 juli 1990, bedankte Diana de modeontwerper Bruce Oldfield en zijn zakenpartner Anita Richardson voor een trui die ze haar hadden toegestuurd voor haar 29e verjaardag. Ze ondertekende de brief met een smiley en een kus. Oldfield verzorgde in de jaren tachtig vaak Diana’s kleding.

“Wat heb ik een geweldige trui gekregen, ik ben echt geraakt dat ik eraan word herinnerd dat ik bijna mijn dertiger jaren in ga. Ik wil een medaille als ik het haal alsjeblieft!”, schreef Diana aan de modeontwerper. “Is het van een nieuwe kledinglijn, want ik heb deze nog nooit gezien, of loop ik gewoon ontzettend achter?”

Op de veiling in Boston werden ook drie kerstkaarten verkocht die door Charles en Diana waren verstuurd. Hierop staan intieme familieportretten van het paar met hun zoons prins William en Harry.